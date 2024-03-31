Ankara Etimesgut Belediyesi hangi partide? Ankara Etimesgut Belediye başkanı kimdir? Ankara Etimesgut Belediye başkan adayları Ankara Etimesgut Belediyesi hangi partide? Ankara Etimesgut Belediye Başkanı kimdir? Ankara Etimesgut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Etimesgut Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Etimesgut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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