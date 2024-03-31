Ankara Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Ankara Kahramankazan Belediye başkan adayları
Ankara Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kahramankazan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları..
Ankara Kahramankazan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kahramankazan Belediye Başkanlığını 17145 alınan oy ve %53.31 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Serhat Oğuz kazanmıştır.
Kahramankazan Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %53.31
İYİ Parti %45.03
Saadet Partisi %0.54
Bağımsız %0.34
Demokrat Parti %0.28
Demokratik Sol Parti %0.23
Vatan Partisi %0.15
Bağımsız Türkiye Partisi %0.13
Bağımsız Aday %0.00
Ankara Kahramankazan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSERHAT OĞUZ - AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı SELİM ÇIRPANOĞLU - CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı FATMA GÜLÜMSER BİROL - İYİ Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU - MEMLEKET Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ŞÜKRAN ÖZALP - VATAN Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı NECATİ ORMAN - BĞMSZ Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ENGİN DİLBAZ - HÜDAPAR Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı HALİL BİRİNCİ - BTP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı CANER GÜNEŞ - YTP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı MEHMET ZEKİ KAPLAN - DEVA Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ECEVİT AKBABA - DSP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ARDA YAVUZ - TKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ALİ ŞAYBAK - SP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ATEŞ - HÜDAPAR Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı SALİH AYDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı HAKKI KOCA - YTP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ALİ KILIÇ - DP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ÖMER ERCAN - YENİDEN REFAH Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZDEMİR - MP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ UYSAL - YENİDEN REFAH Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı VOLKAN ALTINIŞIK - DEVA Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ŞEYH BİLAL DURMUŞ - MP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı İLHAN KARAMAN - DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ANIL SABAHATTİN KARLI - DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR - ZP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı ADNAN AKPOLAT - DEVA Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı EMRE YILMAZ - ZP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı SULTAN KIRAN - HKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı AZMİ TAT - MP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı
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