Ankara Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kimdir? Ankara Kahramankazan Belediye başkan adayları Ankara Kahramankazan Belediyesi hangi partide? Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kahramankazan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kahramankazan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:21 facebook

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