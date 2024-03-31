Ankara Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kimdir? Ankara Kızılcahamam Belediye başkan adayları Ankara Kızılcahamam Belediyesi hangi partide? Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı kimdir? Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Kızılcahamam Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Kızılcahamam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:17 facebook

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