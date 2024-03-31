Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye başkan adayları Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Nallıhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Nallıhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:14 facebook

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