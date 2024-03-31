Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye başkan adayları
Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Nallıhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Nallıhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları..
Ankara Nallıhan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Nallıhan Belediye Başkanlığını 10276 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı İsmail Öntaş kazanmıştır.
Nallıhan Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %53.63
İYİ Parti %44.36
Bağımsız Aday %6.85
Saadet Partisi %0.84
Vatan Partisi %0.47
Bağımsız %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi %0.25
Ankara Nallıhan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
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