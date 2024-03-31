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        Haberler Gündem Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye başkan adayları

        Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye başkan adayları

        Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Nallıhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Nallıhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:14
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        Ankara Nallıhan Belediyesi hangi partide? Ankara Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Ankara Nallıhan Belediye başkan adayları
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        Ankara Nallıhan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Nallıhan Belediye Başkanlığını 10276 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı İsmail Öntaş kazanmıştır.

        Nallıhan Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %53.63

        İYİ Parti %44.36

        Bağımsız Aday %6.85

        Saadet Partisi %0.84

        Vatan Partisi %0.47

        Bağımsız %0.45

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.25

        Ankara Nallıhan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        İSMAİL ÖNTAŞ - AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ERTUNÇ GÜNGÖR - CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı KEVSER OFLUOĞLU - İYİ Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MERT KAYA - MEMLEKET Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ALİ OZAN ŞİMŞEK - VATAN Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı SABAHATTİN METE - BĞMSZ Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MURAT GÜNAYDIN - HÜDAPAR Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MUSTAFA İPEK - ZP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ - DEVA Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KULOĞLU - BTP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı DOĞAÇ BORAN - TKP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı KORHAN ÖZKIVANÇ - DEM Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HALİL UTKU ÖZTERZİ - DSP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ZAFER KODAL - MP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ALİ ULU - DP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR ÖCÜT - HÜDAPAR Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı SEYFULLAH KÖKEN - YENİDEN REFAH Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MÜCAHİD İLGÜN - BTP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı SEVİM ÖNER - HKP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı KEMAL VAROL - YENİDEN REFAH Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HARUN NEVRUZOĞLU - MP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN EKİNCİ - YENİDEN REFAH Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı AHMET SUBAŞI - MİLLİYOL Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HASAN DİNÇER - ANAP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı NECLA ŞİŞMAN - HKP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı ELİF KAYA - DEM Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇAKIR - ZP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı SİNAN ŞAHİN - DEVA Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı KEZBAN YAVUZ - ZP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HİLMİ AYDOĞDU - SP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı TUNCAY ÇELİK - AP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı HAKKI ERASLAN - MP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı

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