Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları Ankara Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı kimdir? Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:03 facebook

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