Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen ihbarda TOKİ 1.Etap Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir erkek ile bir çocuğun yaya şeklinde yürüdüklerini ve yayalardan erkek olan şüphelinin aranan firari hükümlü olabileceği yönünde ihbar geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin caddeye gitmesi üzerine Ş.M.G. polis ekiplerini görür görmez kaçmaya başladı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI AMA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.M.G. gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında Ankara İmalat İnfaz bürosunca cezaevi firarisi olarak yakalama kararı ile arandığı ve yanında bulunan yaşı küçük A.G.’nin ise kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli Ş.M.G. emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderilirken yaşı küçük kız ise ailesine teslim edildi.