Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara’da hurdalık alanda çıkan yangın apartmana sıçradı; 8 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Ankara’da hurdalık alandaki yangın apartmana sıçradı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dairede zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 04:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 04:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hurdalık alandaki yangın apartmana sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, gece geç saatlerde Örnek Mahallesi Sağ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan hurdalık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede yakında bulunan apartmana sıçradı. Alev ve dumanların kapladığı apartmandan oturan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

        Tahliye edilen vatandaşlardan 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği belirlendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü. Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 2 dairede hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."