Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ankara’da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’nın Sincan ilçesinde alkol alan iki kişi arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı

Ankara’da iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü
İHA

Olay, Sincan ilçesinde bulunan Polatlar bölgesindeki bir taş ocağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taş ocağının bekçisi İsmail A. (60) ile eskiden taş ocağında çalışan arkadaşı Serkan O. (36) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taş ocağında bekçi olarak görev yapan İsmail A., Serkan O.’ya bıçak çekti.

Bunun üzerine Serkan O. yastığın altında bulunan bekçi İsmail A.'ya ait tüfeği alarak ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonucu İsmail A. olay yerinde hayatını kaybetti. Taş ocağında bekçilik yapan arkadaşını öldüren eski iş arkadaşı Serkan O., polis ve ambulans ekiplerini kendisi arayıp olay yerine çağırdı. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle katil zanlısı Serkan O. gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden İsmail A., Sincan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES sonuçları açıklandı mı? - 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün?
GÜNDEMALES sonuçları açıklandı mı?
Kanal İstanbul Projesi nedir, nerede yapılacak? - Kanal İstanbul ne zaman yapılacak, güzargahı neresi?
GÜNDEMKanal İstanbul Projesi nedir?
Maltepe'de grev nedeniyle çöp yığınları birikti - Haberler
GÜNDEMMaltepe'de grev nedeniyle çöp yığınları birikti
Son dakika haberi Meclis'ten AYM'ye Berberoğlu yazısı
GÜNDEMMeclis'ten AYM'ye Berberoğlu yazısı
Miraç Kandili ne zaman 2021? - Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
GÜNDEMMiraç Kandili ne zaman 2021?
SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış, sis ve çığ...
GÜNDEMMeteoroloji'den İstanbul'a uyarı
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Gözler Bakan Koca'da: Kısıtlamalar (yasaklar) kalkacak mı?
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız
İlkokulda korona alarmı! Eğitime ara verildi - Haberler
GÜNDEMİlkokulda korona alarmı! Eğitime ara verildi
SON DAKİKA 53 kişinin öldüğü olayda adı geçiyordu! Sonu korkunç oldu - Haberler
GÜNDEMReyhanlı saldırısının firari sanığı kazada öldü!