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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara’da vahşet! 17 köpek ağaca asılmış şekilde bulundu
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Ankara’da 17 köpek ağaca asılmış şekilde bulundu

Ankara'daki vahşet akıllara durgunluk verdi. Mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvanseverler tarafından bulundu. Korkunç olayda köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise ölü olarak bulundu.

Ankara’da vahşet! 17 köpek ağaca asılmış şekilde bulundu
İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise ölü halde bulundu.

Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise ölü halde bulundu.

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