Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, bazı müşteki avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanıklara mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için söz verdi.

Sanık Mehmedin Baraç, terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl sorumlusu olduğuna dair iddiaları reddetti.

Gaziantep'te polis operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan terör örgütünün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın evinde ele geçirilen belgelerde adının geçmediğini öne süren Baraç, HTS kayıtlarında irtibatlı olduğu kişilerin terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Terör örgütü DEAŞ içinde "Ömer Hattab" kod adını kullandığı iddiasını da reddeden Baraç, tahliye talebinde bulundu.

Sanık İbrahim Halil Alçay da savunmasını hazırlayamadığını, bir önceki celseden itibaren geçen 45 günlük sürenin savunma için yeterli olmadığını öne sürdü.

Tahliye talebinde bulunan Alçay, savunma için ek süre istedi.

Sanıklar Metin Akaltın, Talha Güneş ve Erman Ekici de üzerlerine atılı suçları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için ek süre taleplerini reddeden mahkeme heyeti, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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