Ankaragücü: 3 - Kayserispor: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
Başkent ekibi 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda golleriyle maçı 3-0 kazandı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Ankaragücü puanını 9'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kayserispor ise haftayı 10 puanla kapattı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.