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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü açıkladı: Adı geçen şahıslar personelimiz değil - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü açıkladı: Adı geçen şahıslar personelimiz değil

        Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli olarak giriş yaptığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:54
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        "Adı geçen şahıslar personelimiz değil"
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        Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli olarak giriş yaptığını açıkladı. Açıklamada TFF'ye başvuru yapılacağı belirtildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

        Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır."

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