Ankaragücü açıkladı: Adı geçen şahıslar personelimiz değil Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli olarak giriş yaptığını açıkladı

Habertürk Giriş: 13.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:54 facebook

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