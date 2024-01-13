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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Ankaragücü, 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Mujakic, Bajic ve Pedro Moreira kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 24'e çıkarırken, Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:34
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        Ankaragücü 6 maç sonra kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı ev sahibi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.

        Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 45+1'de Mujakic, 64'te Bajic ve 83'te Pedro Moreira kaydetti.

        Kasımpaşa'nın tek sayısı 35. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

        Ligde 6 maç sonra kazanan Ankaragücü puanını 24'e çıkarırken, üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

        35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi: 0-1.

        42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

        43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

        45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

        45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

        59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

        80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

        83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

        90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdağan, Özcan Sultanoğlu

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 46 Hanousek), Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Ali Kaan Güneren, Pedrinho (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen), Morutan (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Cephas, Chatzigiovanis, Bajic (Dk. 79 Macheda)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Selim Dilli), Gomis, Da Costa

        Goller: Dk. 35 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 64 Bajic, Dk. 83 Pedrinho (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

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