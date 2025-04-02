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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi! - Futbol Haberleri

        Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi!

        1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:29
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        Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

        Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi.

        MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.

        Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

        Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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