Ankaragücü taraftarları molada birbirine girdi: 4 yaralı!

Ankaragücü taraftarları bu akşam Sakaryaspor ile oynayacakları maç Adapazarı’na giderken Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisindeki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüslerden inen taraftar grupları arasında kavga çıktı.

İki taraftar grubu tesiste birbirine girerken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavga eden taraftar grubuna havaya ateş açarak müdahale etti. Yaralanan 4 kişi kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI TESİSTE DÜN DE FENERBAHÇE VE AMEDSPOR TARAFTARLARI KAVGA ETMİŞTİ

Kavganın yaşadığı tesiste dün de Boluspor maçına gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarı ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıkmış, yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralanmıştı.