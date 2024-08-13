Ankaragücü’nde Renaldo Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı

Ankaragücü’nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyip antrenmanlara da katılmamıştı. Bunun üzerine başkent ekibinin hocası Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından Cephas ile ilgili ‘Nerede olduğunu bilmiyoruz’ demişti.

Açıklama üzerine sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ‘Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu’ şeklinde haberler ve paylaşımlar yapıldı. Ankaragücü kulübü ise resmi internet sitesinden ise ‘Profesyonel futbolcumuz Renaldo Showayne Cephas’ın kaybolduğu hakkında, sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan haberler asılsızdır’ açıklaması geldi.