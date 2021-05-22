Ankaralı İbocan lakabıyla eğlence piyasasında isim yapan İbrahim Kibaroğlu sosyal medyanın gündeminde. İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri olan Ankaralı İbocan'ın yaşı, şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

ANKARALI İBOCAN KİMDİR?

Gerçek adı İbrahim Kibaroğlu olan Ankaralı İbocan 1977 yılında Ankara Kalecik'te dünyaya geldi. Ankara eğlence dünyasının tanıdık isimlerinden İbocan'ın Sensizlik Ölüm Gibi, Sevme Diyorlar, Ahtım Var Benim, Seymen'in Starları, Ankara'nın Beyleri, Çekip Gitmeyecektin, Angara'nın Dikmen isimlerinde albümleri bulunmaktadır.

Bağlama çalan ve Ankara'da sahne alan Ankaralı İbocan 2016 yılında Baba Mirası filminde de rol almıştır.