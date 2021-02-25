Stat: Osmanlı
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ),Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen),Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul),Engin Bekdemir (Dk. 56 Erdem Çetinkaya),Olatunbosun
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu),Gökcan Kaya, Carius (Dk. 73 Onur Ayık),Pucko, Thuram
Sarıkartlar: Dk. 44 Yasin Güreler, Dk. 58 İsmail Konuk (Tuzlaspor)
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