STAT: Yenikent
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
ANKARASPOR: Tomas , Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 64 ),Mudimu , Ercan Yazıcı , Levent Gülen , Doğukan Efe (Halil İbrahim Esen dk. 81 ?),Ayuk (Ali Ülgen dk. 40 ),Tevfik Altındağ , Samet Ali Kaya , Olatunbosun , Pedersen (Blagojevic dk. 64 )
YEDEKLER: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru, Ali Rıza Kılıç
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Ak
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar , Mehmet Tayfun Dingil , Soner Gönül , Abdulkadir Korkut (Ilır Mustafa dk. 86 ?),İrfan Akgün (Uğur Utlu dk. 46 ),Fatih Selimhan Solmaz , Burak Aydın (Melik Derin dk. 73 ),Barış Alper Yılmaz (Diabang dk. 80 ?),Süleyman Olgun , Cem Ekinci (Hamidovic dk. 46 ),Kone
YEDEKLER: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Mert Kula
TEKNİK DİREKTÖR: Hamdi Yılmaz
GOL: Pedersen (dk. 45) (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Ayuk, Mahmut Akan, Olatunbosun, Levent Gülen (Ankaraspor),Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)
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