TFF 1. Lig’in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Dk. 83 Gökhan Akkan),Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 89 Tevfik Altındağ),Mahmut Akan, Olatunbosun, Umar (Dk. 89 Bodul),Engin Bekdemir (Dk. 57 Halil İbrahim Esen)
Menemenspor: Emre Selen, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Okan Yılmaz),Adamu, Traore (Dk. 70 Aydın Yılmaz),Omar Mohamed, Tayfun Aydoğan, Rasheed Akanbi (Dk. 84 Mehmet Aytemiz),Zenke (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)
Goller: Dk. 19 Umar (Ankaraspor),Dk. 90+3 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk.14 Blagojevic, Dk. 69 Halil İbrahim Esen, Dk.53 Engin Bekdemir, Dk. 62 Umar, Dk. 81 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Ali Ülgen (Ankaraspor),Dk. 77 Emir Han Topçu (Menemenspor)
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