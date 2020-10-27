Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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