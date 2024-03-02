Ankara’ya vaka getiren tüm 112 çalışanları, Sağlık-Sen otellerinden ücretsiz yararlanacak

Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, il dışından Ankara’ya hasta getiren 112 çalışanlarının dinlenerek illerine güvenli bir biçimde geri dönmesini amaçlayan bir kararı hayata geçirdi. Alınan karara göre, sendikaya üye olsun veya olmasın Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının, Sağlık-Sen Kızılay Otel ve Sağlık-Sen Ulus Otel’den ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

"SAĞLIK PERSONELİNİN HER DERDİNE ÇARE BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, şunları söyledi: “İller arası hasta taşıyan 112 çalışanlarının yaşadığı sorunları biliyor ve o sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. İller arası hasta taşıyan 112 çalışanlarımız, dinlenmeden geldikleri gibi geri dönüyorlardı. Bu yüzden yönetim olarak bir karar aldık. Sağlık-Sen üyesi olsun veya olmasın, Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanları, artık Sağlık-Sen Kızılay Otel ve Sağlık-Sen Ulus Otel’de ücretsiz kalabilecek. Gece saat 03.00’te il dışından hasta getiren paramedik gönül rahatlığıyla Sağlık-Sen Otel’e ulaşıp, dinlenebiliyorsa bu bizim için yeterlidir. Sağlık personelinin her derdine çare bulmaya çalışıyoruz. Sendikal mücadele ile birlikte sosyal sendikacılık anlayışımızla hekimin, hemşirenin, ebenin, paramediğin ve sosyal hizmet uzmanının yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle üyelerimize ve sağlık profesyonellerine bire bir dokunmaya çalışıyor, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlık-Sen olarak, bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.