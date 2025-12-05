Habertürk
        Anket: ABD'de genç nüfusun yarısından fazlası ülkenin gidişatından memnun değil

        Anket: ABD'de genç nüfusun yarısından fazlası ülkenin gidişatından memnun değil

        Harvard Üniversitesi Kennedy Hükümet Okulu tarafından düzenlenen anket, ABD'deki genç nüfusun yarısından fazlasının ülkenin gidişatından memnun olmadığını ortaya koydu.

        Giriş: 05.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:04
        ABD'de gençler ülkenin gidişatından mutsuz
        Ülke çapında 18-29 yaş arası 2 bin 40 gençle gerçekleştirilen 2025 Sonbahar Harvard Gençlik Anketi, katılımcıların yüzde 57'sinin ABD'nin yanlış yolda ilerlediğini düşündüğünü, yüzde 13'ünün doğru yönde gidildiğine inandığını ve yüzde 28'inin kararsız olduğunu gösterdi.

        Anket sonuçları, genç nüfusun yarısından fazlasının ülkenin gidişatından memnun olmadığını ortaya koyarken, bu oranın 2024 yılına göre 6 puan arttığı kaydedildi.

        Cumhuriyetçilerin yüzde 33'ünün ülkenin gidişatından memnun olduğunu belirttiği ankette, Demokratların yüzde 84'ünün ABD'nin yanlış yönde ilerlediği görüşünde olduğu bildirildi.

        Bağımsızlar arasında ise bu oran yüzde 51 olarak kaydedildi.

        Çalışma ayrıca, gençlerin yalnızca yüzde 30'unun gelecekte ebeveynlerinden daha iyi bir mali duruma sahip olacaklarına inandığını gösterirken, katılımcıların yüzde 43'ü maddi açıdan zorluk yaşadığını ifade etti.

        Gençlerin yüzde 37'si enflasyonu ülkenin en acil ekonomik önceliği olarak gördüğünü belirtirken, sağlık hizmetlerini birinci öncelik olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 15 oldu.

