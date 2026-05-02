Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anket: ABD'lilerin çoğunluğu, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşünüyor | Dış Haberler

        Anket: ABD'lilerin çoğunluğu, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşünüyor

        ABD'de yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının yüzde 61'inin, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 13:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran saldırılarını "hata" olarak görüyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos, ABC News ve Washington Post tarafından 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ankette 2 bin 560 kişiye ABD ordusunun diğer ülkelerdeki askeri faaliyetlerine dair görüşleri soruldu.

        Katılımcıların yüzde 61'i, ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu ifade etti, yüzde 36'sı "doğru bir karar" olduğunu belirtti, yüzde 3'ü ise çekimser kaldı.

        Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme kararına etkisinin "çok fazla", yüzde 7'si "çok az", yüzde 37'si "yeterli seviyede" olduğu değerlendirmesinde bulundu, geri kalanı ise soruya yanıt vermekten kaçındı.

        Ankete katılanların yüzde 48'i, hükümetin "ABD için daha dezavantajlı olsa bile" İran ile barış anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini savundu.

        Katılımcıların yüzde 56'sı, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin müttefikleriyle ilişkisinin zayıflamasına neden olduğunu ifade etti.

