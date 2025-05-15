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        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 15 MAYIS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 15 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Çorum ve Erzurum'da deprem oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 07:24 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:24
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Çorum ve Erzurum’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 15 Mayıs 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

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        ERZURUM’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:18’de Erzurum Narman merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.31 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ÇORUM’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 04:08’de merkez üssü Çorum’un İskilip ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen deprem, 10.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        25-05-15 04:18:52 40.33806 42.20806 11.31 ML 3.2 Narman (Erzurum)

        2025-05-15 04:08:40 40.85167 34.45528 10.44 ML 3.1 İskilip (Çorum)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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