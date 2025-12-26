Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 26 ARALIK 2025: Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 26 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün içinde birçok il farklı büyüklüklerdeki sarsıntılar ile sallanıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 26 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 07:32 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Deprem mi oldu?’’ sorusu 26 Aralık Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.50’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, 12.47 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Zap suyuna uçtular!
        Zap suyuna uçtular!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest