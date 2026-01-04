Son depremler listesi 5 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Malatya ise 3 üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 5 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.07’de Malatya Doğanşehir merkezli bir deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki deprem, 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
4 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2026-01-04 07:07:40 38.02472 37.67389 7.02 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.