Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 5 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 5 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Malatya ise 3 üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 23:59 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 5 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        MALATYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.07’de Malatya Doğanşehir merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        4 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2026-01-04 07:07:40 38.02472 37.67389 7.02 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü