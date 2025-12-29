Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Anna Kournikova ile Enrique Iglesias'ın dört çocuğu bir arada - magazin haberleri

        Anna Kournikova ile Enrique Iglesias'ın dört çocuğu bir arada

        Anna Kournikova ile Enrique Iglesias, henüz iki haftalık bebekleriyle birlikte dört çocuklu bir aile oldu. Çift, çocuklarının son halini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dört çocuğu bir arada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Profesyonel hayatı geride bırakan, bir dönemin en başarılı Rus tenis yıldızlarından Anna Kournikova ile artık albüm yapmayıp aile hayatına odaklanan İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, ailelerine yeni katılan bebekleriyle birlikte tüm çocuklarının son halini sosyal medyada paylaştı.

        Gözlerden uzak bir aile hayatı yaşayan 44 yaşındaki Anna Kournikova ile 50 yaşındaki Enrique Iglesias, dört kardeşin fotoğrafını ortak olarak hesaplarından paylaştı. Çift, çocuklarına; "Benim gün ışıklarım" notunu düştü.

        REKLAM

        8 yaşında Lucy ve Nicholas adında ikizleri, 5 yaşında Mary adında kızları olan Kournikova ve Iglesias çifti, 17 Aralık'ta dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetini ve adını açıklamadı.

        2001'den bu yana birlikte olan çiftin dördüncü çocuklarını beklediği haberi, yaz aylarında ortaya çıkmıştı.

        2003'te profesyonel tenisi bıraktıktan sonra aile hayatına odaklanan Anna Kournikova, en son ekim ayında ailesiyle birlikte çekilmiş bir Cadılar Bayramı fotoğrafı paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Meksika'nın güneyindeki bir eyalette 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı 

        #Anna Kournikova
        #Enrique Iglesias
        #aile
        #çocuk
        #bebek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar