Anna Kournikova ile Enrique Iglesias'ın dört çocuğu bir arada

Profesyonel hayatı geride bırakan, bir dönemin en başarılı Rus tenis yıldızlarından Anna Kournikova ile artık albüm yapmayıp aile hayatına odaklanan İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, ailelerine yeni katılan bebekleriyle birlikte tüm çocuklarının son halini sosyal medyada paylaştı.

Gözlerden uzak bir aile hayatı yaşayan 44 yaşındaki Anna Kournikova ile 50 yaşındaki Enrique Iglesias, dört kardeşin fotoğrafını ortak olarak hesaplarından paylaştı. Çift, çocuklarına; "Benim gün ışıklarım" notunu düştü.

8 yaşında Lucy ve Nicholas adında ikizleri, 5 yaşında Mary adında kızları olan Kournikova ve Iglesias çifti, 17 Aralık'ta dünyaya gelen bebeklerinin cinsiyetini ve adını açıklamadı.

2001'den bu yana birlikte olan çiftin dördüncü çocuklarını beklediği haberi, yaz aylarında ortaya çıkmıştı.

2003'te profesyonel tenisi bıraktıktan sonra aile hayatına odaklanan Anna Kournikova, en son ekim ayında ailesiyle birlikte çekilmiş bir Cadılar Bayramı fotoğrafı paylaşmıştı.