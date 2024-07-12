Polisi aradığını söyleyen Christina Fulton; "Onu akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına almaları yönündeki çaresiz ricama rağmen polis memurları talebimi reddetti" diyerek şunları söyledi: Bir anne olarak Weston'ın devam eden sinir krizinden derin üzüntü ve endişe duyuyorum. Umutsuzca ihtiyaç duyduğu yardımı alması zorunlu.

Los Angeles Polis Teşkilatı da Weston Coppola Cage'in çarşamba günü ölümcül bir silahlı saldırı suçundan tutuklandığını doğruladı. Birkaç hafta önce annesinin yüzünde yoğun morluklar görülmüştü.