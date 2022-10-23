Anne ile oğulun şeytani planı!

Tekirdağ'da, N.Ç adlı kadın ve oğlu M.Ç., akrabaları R.B (66) adlı kadını evlerine misafirliğe çağırıp, evindeki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlar ile bir miktar parayı anlaştıkları 2 kişiye çaldırttı.

Malkara ilçesinde yaşayan R.B.'nin evinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu bilen akrabası N.Ç. ve oğlu M.Ç, altınları çalmak için plan yaptı. M.Ç.'nin iş ortağı olan E.Y. de plana dahil edildi. E.Y.'nin tavsiyesi üzerine Diyarbakır'dan gelen L.Ç., ile de anlaşıldı.

Anne oğul, 3 gün önce R.B.'yi Ankara'dan kendisini ziyarete gelen kızı E.G., ile evden çıkarmak için misafirliğe davet etti. Bu sırada N.Ç., diğer şüphelilere, kadının evden çıktığını ve boş olduğunu bildirdi. R.B.'nin evden ayrılması ile L.Ç, ikinci katta bulunan daireye, yağmur gider borusundan tırmanarak balkondan girdi.

AKRABALARINDAN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Evden altınları ve parayı çalan L.Ç daha sonra bir miktarını E.Y ile M.Ç.'ye teslim ederek İstanbul'a gitti. Yemek sonrası kızı E.G ile eve dönen R.B. dağınık ve altınların yerinde olmadığını fark etti. Hemen polisi arayan R.B., hırsızlıktan kendilerini yemeğe davet eden akrabaları N.Ç ve M.Ç.'den şüphelendiğini bildirdi.