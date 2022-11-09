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Haberler Gündem 3. Sayfa Anne, kızını kaçıranın iş yerini yaktı
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Anne, kızını kaçıranın çalıştığı dükkanını ateşe verdi

Tekirdağ'da V.Ö. adlı kadın, evlenmesine izin vermediği kızını kaçıran Vural K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Vural K.'yi bulamayınca diğer çalışanlarla tartışan kadın, daha sonra dükkandaki eşyaları ateşe verdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında iş yeri çalışanları ile tartışan anne ve yanındakiler gözaltına alındı

Anne, kızını kaçıranın iş yerini yaktı
Anne, kızını kaçıranın çalıştığı dükkanı yaktı
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DHA

Tekirdağ'da bir anne, kızını kaçıran kişinin çalıştığı iş yerini ateşe verdi.

Çerkezköy ilçesinde oturan Vural K., kız arkadaşı C.Ö.'yü, ailesinin evlenmesine izin vermemesi üzerine kaçırdı. Anne V.Ö., yakınları ile kızını kaçıran Vural K.'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çorbacı Sokak'ta çalıştığı ikinci el eşya satılan iş yerine gitti.

ÇAKMAKLA EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Burada Vural K.'yi bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı. V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi. İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken, içeridekiler dükkandan kaçtı, bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dükkan alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada anne V.Ö., yanındakiler ve iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgayı engelleyen polis, annenin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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