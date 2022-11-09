Anne, kızını kaçıranın çalıştığı dükkanı yaktı

ÇAKMAKLA EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Burada Vural K.'yi bulamayan anne, iş yerindekiler ile tartıştı. V.Ö., tartışma sırasında yanında getirdiği çakmak ile dükkanda bulunan kanepeleri ateşe verdi. İş yerindeki eşyalar bir anda alev alırken, içeridekiler dükkandan kaçtı, bu sırada iş yerinin de kapısı da kilitlendi.