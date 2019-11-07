Anne kurabiyesi nasıl yapılır? Anne kurabiyesi tarifi

Anne Kurabiyesi nasıl yapılır? Dışı kıtır içi yumuşacık olan anne elinden çıkmış mis gibi kurabiye tarifiyle karşınızdayız.
Anne KurabiyesiMalzemeler;
- 2 yumurta birinin sarısını üzerine kullanmak için saklayın.
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı şeker
- 1 limon veya portakal kabuğu rendesi
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 4,5 su bardağı un
Anne Kurabiyesi Yapılışı;
- Yumurta, yoğurt, şeker, sıvı yağ ve portakal kabuğu rendesi bir kabın içerisine koyarak karıştırın.
- Kabartma tozu, un ve vanilya ilave ederek kulak memesi kıvamına gelen bir hamur yoğurun.
- Unu azar azar dökün, hamurunuzun sert olmaması gerekir.
- Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hamuru yuvarlayın.
- Yumurta sarısı sürdüğünüz hamurunuzu şekere batırın.
- Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin 180 derecede 20 dakikada pişirin.
Anne Kurabiyesinin Püf Noktası:
- Hamurunuz ele yapışmayan ve sert olmayan bir kıvamda olmalıdır.
- Kurabiyeleriniz önceden ısıtmış olduğunuz fırına koyarsanız yayılmalarını engellemiş olursunuz.
- İçerisine dilerseniz portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.
- Dilerseniz kuru üzüm ve cevizde koyabilirsiniz.
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