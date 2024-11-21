Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Anne mutfağından çıkmış gibi: Tadına doyulmaz bir gelenek! Evde pratik lahana sarması nasıl yapılır? Lahana sarması tarifi!

        Anne mutfağından çıkmış gibi: Evde pratik lahana sarması nasıl yapılır?

        Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan lahana sarması, sofralarımıza yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek getiriyor. Her yaprağında emek, her lokmasında lezzet saklı bu tarifle, mutfağınızda adeta bir lezzet şöleni yaratmaya hazır olun. İşte usta aşçıların sırrını paylaştığı o enfes lahana sarması tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lahana sarması, Anadolu'nun dört bir yanında sevgiyle yapılan, yemek masalarını şenlendiren bir lezzet klasiği. Mis gibi kokusuyla iştahları kabartan bu yemeği bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor. İşte tarifin detayları!

        2

        MALZEMELER

        1 adet orta boy lahana

        2 su bardağı pirinç

        1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

        2 diş sarımsak (ezilmiş)

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 tatlı kaşığı biber salçası

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        1 tatlı kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı karabiber

        1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım çay bardağı sıcak su (iç harcı için)

        1 adet limon (sıkılmış)

        Yarım çay bardağı zeytinyağı (pişirme için)

        Sıcak su (pişirme için)

        3

        HAZIRLANIŞI

        Lahananın yapraklarını tek tek ayırın.

        Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. Lahana yapraklarını 2-3 dakika sıcak suda haşlayıp yumuşatın ve süzgece alın. (Yapraklar kolay sarılacak kadar yumuşamalı.)

        4

        Pirinci yıkayıp süzün.

        Geniş bir kapta doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, kuru nane, pul biber, karabiber, tuz ve sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak iç harcını hazırlayın.

        5

        Haşlanmış lahana yapraklarının damarlı kısmını (orta kısmını) keserek alın.

        Yaprakların içine 1 tatlı kaşığı kadar iç harçtan koyun ve kenarlarını kapatarak sıkı bir şekilde sarın. Sarılan yaprakları tencereye yan yana dizin.

        6

        Sarmaların üzerine limon dilimleri yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve lahanaların hizasına kadar sıcak su ekleyin.

        Sarmaların üzerine bir tabak kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

        7

        Lahana sarmasını sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Yanına yoğurtla da harika gider! Afiyet olsun...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        21 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Havada karayeli beklediler
        Havada karayeli beklediler
        Rötar konseri göbek attırdı
        Rötar konseri göbek attırdı
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk