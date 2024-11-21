Anne mutfağından çıkmış gibi: Evde pratik lahana sarması nasıl yapılır?
Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan lahana sarması, sofralarımıza yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir gelenek getiriyor. Her yaprağında emek, her lokmasında lezzet saklı bu tarifle, mutfağınızda adeta bir lezzet şöleni yaratmaya hazır olun. İşte usta aşçıların sırrını paylaştığı o enfes lahana sarması tarifi!
Lahana sarması, Anadolu'nun dört bir yanında sevgiyle yapılan, yemek masalarını şenlendiren bir lezzet klasiği. Mis gibi kokusuyla iştahları kabartan bu yemeği bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor. İşte tarifin detayları!
MALZEMELER
1 adet orta boy lahana
2 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı sıcak su (iç harcı için)
1 adet limon (sıkılmış)
Yarım çay bardağı zeytinyağı (pişirme için)
Sıcak su (pişirme için)
HAZIRLANIŞI
Lahananın yapraklarını tek tek ayırın.
Büyük bir tencereye su koyup kaynatın. Lahana yapraklarını 2-3 dakika sıcak suda haşlayıp yumuşatın ve süzgece alın. (Yapraklar kolay sarılacak kadar yumuşamalı.)
Pirinci yıkayıp süzün.
Geniş bir kapta doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, kuru nane, pul biber, karabiber, tuz ve sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak iç harcını hazırlayın.
Haşlanmış lahana yapraklarının damarlı kısmını (orta kısmını) keserek alın.
Yaprakların içine 1 tatlı kaşığı kadar iç harçtan koyun ve kenarlarını kapatarak sıkı bir şekilde sarın. Sarılan yaprakları tencereye yan yana dizin.
Sarmaların üzerine limon dilimleri yerleştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve lahanaların hizasına kadar sıcak su ekleyin.
Sarmaların üzerine bir tabak kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak yaklaşık 35-40 dakika pişirin.