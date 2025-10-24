Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Anne-oğul 5 gün arayla kalp krizi geçirdi! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Anne-oğul 5 gün arayla kalp krizi geçirdi!

        Kayseri'de 5 gün arayla kalp krizi geçiren anne ile oğlu, birbirlerinden habersiz gittikleri Kayseri Şehir Hastanesi'nde aynı gün yapılan anjiyonun ardından sağlıklarına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 gün arayla kalp krizi! Habersiz yan yana yattılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle 11 Ekim'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 49 yaşındaki Mehmet Öztemir'e anjiyo işlemi uygulandı.

        Sol kalp damarında tıkanıklık tespit edilen ancak açık kalp ameliyatı olmak istemeyen Öztemir, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sevk tarihi 16 Ekim'de Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Öztemir ile aynı gün 74 yaşındaki annesi Ayten Öztemir de göğüs ve sol omuz ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

        Birbirlerinden habersiz anne ve oğluna, Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin tarafından yapılan anjiyoda kapalı damarlar açılarak stent takıldı.

        Başarılı geçen operasyonun ardından anne ile oğlu, üç gün yoğun bakımda, bir gün de serviste olmak üzere yan yana odalarda tedavi gördü. Anne ve oğlu, tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edildi.

        REKLAM

        "YAN YANA ODALARDA DURDUK AMA BENDEN HABERİ YOKTU"

        Mehmet Öztemir, ilk başta göğsünde daralma, sol omzunda büyük acı hissettiğini ve ağrının yaklaşık 4 saat sürdüğünü söyledi.

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevkinin yapıldığı Kayseri Şehir Hastanesine 16 Ekim'de gittiğini anlatan Öztemir, "Aynı gün annemin de acil servisten Ömer Hoca'ya müracaatı oluyor. Bunlardan haberim yok. Kendi derdimle geliyorum. Ben de anjiyo için gelirken, annem de aynı şekilde geliyor. Annemin de aynı kalp damarından tıkanıklığı var" dedi.

        Annesinin rahatsızlığını hastanede babasından öğrendiğini belirten Öztemir, şunları kaydetti: "Annemle hiç görüşmedik ama annemden her saniye haberim vardı. Yoğun bakımda yan yana odalarda durduk ama onun benden haberi yoktu. Babamla telefon görüşmemiz oldu. Aslında babam ağzından kaçırdı ve 'Annenizle beraber artık yan yana yatarsınız' dedi. Ben de anneme hiç belli etmedim. Yoğun bakımda her zaman kalkabilme ihtimalimiz olmadığından fırsat bulduğum anlarda odanın kapısına gelip sedyede uyuyan anneme birkaç kez bakıp duygusal anlar yaşadım."

        REKLAM

        "ONUN BURADA OLACAĞINI HİÇ HİSSETMEDİM"

        Anne Öztemir de acıyla hastaneye başvurduğunu ve oğluna durumunu söylemediğini ifade etti.

        Oğlunun üzülmesini istemediğini dile getiren anne Öztemir, "Anjiyo olduğum yerde 'Mehmet Öztemir' diye bir ses duydum. 'Yanlış duyuyorum, o burada olamaz, o evde' dedim. Telefonda konuşuyorum 'Mehmet evde' diyorlar. Onun burada olacağını hiç hissetmedim. Aklıma bile gelmedi. Demek ki Mehmet'i o zaman anjiyoya çağırıyorlarmış. Oğlumu gördüğüm için çok mutluyum. Hocamı da çok seviyorum. Benim dördüncü anjiyom oldu" diye konuştu.

        "HEM ANNEİN HEM OĞLUNUN AYNI DAMARLARI TIKALIYDI"

        Doç. Dr. Ömer Şahin de anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu, ilaç tedavilerine başlandığını belirtti.

        Meslek hayatında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini dile getiren Şahin, "İkisinin aynı seansta, farklı laboratuvarlarda damarlarını açtık. Tesadüftür ki hem annenin hem oğlunun aynı damarları tıkalıydı. İkisinin de damarlarına stent koyarak şifayla yoğun bakımımıza aldık. İki hastanın da damarlarını stentle açtık. Bu bizim için de bir tesadüf oldu. Sonu güzel bitti ve mutlu bir tesadüf oldu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        İstanbul Valiliği'nce eğitime yağmur tatili! 16.00'dan sonra okul yok!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı