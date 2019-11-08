Anne sütü nasıl saklanır?

Sütünüzü sağıp bebeğinize sonradan içirmek istiyor fakat nasıl muhafaza edeceğinizi bilmiyor musunuz? Sizler için anne sütünü nasıl saklayacağınızı araştırdık. İşte en güvenli yolları ile sütü saklama yöntemleri...

ANNE SÜTÜ NASIL SAĞILIR?

1. Elle sağmak

Rahat oturabileceğiniz bir yere oturun ve arkanıza yaslanın. Göğsünüzü kahverengi yere kadar masaj yaparak bastırın. Süt keseciklerini eliniz ile anladığınız zaman masaj yaparak sıkmaya devam edin. C şeklindeki elinizi göğsünüzü bırakmadan hafifçe sıkmayı kesin. Süt akışı durdukça aynı hareketleri yapmaya devam edin.

2. El pompası ile sağmak

Rahat bir yere oturun ve göğüs ucunuzu el süt pompasının ortasına yerleştirin. Daha sonra bebeğinizin içtiği gibi elinizdeki pompayı düzenli bir şekilde sıkıp bırakın.

3. Elektrikli pompa ile sağmak

Göğsünüze masaj yaptıktan sonra göğüs ucunuzu makinenin tam ortasına yerleştirin. Makinenin hızını kendi isteğinize göre hızlı veya yavaş olarak ayarlayabilirsiniz.

SAĞILAN ANNE SÜTÜ NASIL SAKLANIR?

Anne sütünü saklama poşetleri veya cam kaplarda saklayabilirsiniz. Önemli olan bir kaba bebeğinizin bir öğünü kadar süt koymalısınız. Anne sütünü saklama süreside en önemli detaydır. Sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz. Sağılan süt tarihlendirilmeli ve ne zaman içeceğine karar verdikten sonra saklanmalıdır. Koyduğunuz kapta bir miktar boşluk bırakılmalıdır. Dondurulup çözdürülen süt kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.