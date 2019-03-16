Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman (30) öldü. Salman'ın yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Fırat ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA'nın haberine göre, feci kaza, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tülin Salman yönetimindeki otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine devrildi.

Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü Tülin Salman direğin düşmesiyle aracın içinde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı olan kadını araçtan çıkardı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tülin Salman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salman'ın oğlu Fırat Salman ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.