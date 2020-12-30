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DHA

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Sokak’ta bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, 1 yaşındaki Zeynep Çakır, kendisine bakan anneannesinin anahtarı evde unutarak odun almak için dışarı çıkması sonucunda evde kilitli kaldı. Minik Zeynep’in anneannesi Kevsire Alaban, odun aldıktan sonra geri döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti.

DHA'nın haberine göre; paniğe kapılan Alaban, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler merdivenli araçla evin balkonuna çıkarak açık olan balkon kapısından içeriye girdi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren anneanne Alaban torununa kavuşmanın mutluluğuyla itfaiyecilere teşekkür etti.