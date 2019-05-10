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Anneler Günü 2019 ne zaman? Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Anneler Günü tarihçesi

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne sayılı günler kala vatandaşlar; Anneler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını araştırıyor. Peki Anneler Günü 2019 ne zaman? Anneler Günü 2019 yılında hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk kez ne zaman kutlanmaya başladı? İşte geçmişten günümüze Anneler Günü'nün tarihçesi...

Anneler Günü 2019 ne zaman?

Dünyanın her yerinde yıl içerisinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen pazar günü kutlanıyor. Annelerine birbirinden kıymetli hediyeler alacak olan evlatlar, bu yıl da annelerinin yüzünü güldürecek.

ANNELER GÜNÜ 2019 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs 2019 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi. 

 

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YORUMLAR

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