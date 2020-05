BURADAN ÇOK UZAKTA (1999)

Anne-kız ilişkisinde bildik klişeyi tersine çeviren bir film. Mona Simpson’un romanı kızının oyuncu olmasını isteyen çılgın, uçuk ve biraz dengesiz bir anne ile kendine sakin bir hayat kurmak isteyen erken olgunlaşmış kızının öyküsünü anlatıyor. Adele August, hayallerini gerçekleştirmek için kızı Ann ile birlikte yaşadıkları küçük kasabayı terk edip Beverly Hills’e yerleşir. Sorumsuz davranışlarıyla aklı bir karış havadaki ergenlerden farkı yoktur… Kendi özlemlerini kızına transfer etmek isteyen annede Susan Sarandon ve annesinin çılgınlıklarıyla baş etmeye çalışan kızda Natalie Portman çok iyiler. Filmin yönetmeni ise Wayne Wang…