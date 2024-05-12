Anneler Günü için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi çattı. Özellikle bu özel günü annesinden uzakta geçirenler Anneler Günü mesajları araştırmasını sıklaştırdı. Her günümüzde yanımızda olan annelerimize olan minnet, saygı ve sevginizi paylaşabileceğiniz en güzel, duygusal, anlamlı, kısa ve öz Anneler Günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 12 Mayıs 2024 Anneler Günü'ne özel yeni, en güzel, anlamlı, duygusal uzun Anneler Günün kutlu olsun canım annem mesajları ve sözleri...

ANNELER GÜNÜ MESAJLI VE SÖZLERİ

Anneciğim, sen benim yaşamımın en değerli hediyesisin. Senin sevgin ve fedakarlığın beni her zaman güçlü kıldı. Anneler Günü'nde sana olan sevgimi ifade etmek için kelimeler yetmez. Sen benim her şeyimsin. Seninle gurur duyuyorum ve seni sonsuza dek seveceğim.

Annem, senin sevgin benim için her şeyden değerli. Anneler Günün kutlu olsun!