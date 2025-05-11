Anneler Günü’nün bugünkü haline gelmesi, sadece bir tesadüf değil; bir kadının yıllar süren azmi ve toplumsal mücadelelerinin sonucudur. Hem dünyada hem Türkiye’de Anneler Günü’nün bilinmeyen tarihine yakından bakıyoruz.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? İLK KUTLAMA NASIL BAŞLADI?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, dünya genelinde milyonlarca insanın annelerine duyduğu sevgiyi, saygıyı ve minnettarlığı ifade etme fırsatı bulduğu özel bir gün. Ancak bu duygusal kutlamanın ardında yatan tarihsel süreç, oldukça ilginç ve düşündürücü olaylara dayanıyor.

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ANTİK DÖNEMLERDE ANNELERE TAPINMA

Anneleri onurlandırma fikri aslında yeni değil. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, doğurganlık tanrıçalarına (örneğin Yunan mitolojisinde Rhea, Roma mitolojisinde Cybele) tapınmak için bahar festivalleri düzenlenirdi. Bu festivallerde, annelik kavramı kutsal kabul edilir ve doğanın canlanışıyla özdeşleştirilirdi.

ORTA ÇAĞ’DA “ANNE KİLİSE” GÜNÜ

İngiltere'de Orta Çağ’da, Paskalya’dan üç hafta önce kutlanan "Mothering Sunday" adlı dini bir gün vardı. Bu günde insanlar, doğdukları yerin kilisesine yani "anne kilise"ye gider, ailelerini ziyaret ederdi. Zamanla bu gelenek, biyolojik annelere hediye verilmesi ve onlarla vakit geçirilmesi şeklini aldı.

MODERN ANNELER GÜNÜ’NÜN MİMARI: ANNA JARVIS Modern anlamda Anneler Günü’nün temelini atan kişi Anna Jarvis oldu. ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Jarvis, 1905 yılında annesi Ann Reeves Jarvis’in ölümünden sonra onun anısını yaşatmak için bir gün belirlenmesini istedi. Jarvis’in annesi, İç Savaş yıllarında kadınlar arasında barış ve sağlık koşullarını iyileştirmek için gönüllü çalışmalar yapmıştı. REKLAM İLK RESMİ ANNELER GÜNÜ: 1908 Anna Jarvis’in çabaları meyvesini verdi ve 10 Mayıs 1908 tarihinde, Batı Virginia’da yer alan bir kilisede ilk resmi Anneler Günü kutlaması yapıldı. Aynı gün Philadelphia’da büyük çaplı başka bir etkinlik daha düzenlendi. Jarvis, bu özel günün her yıl tekrarlanması için ülke genelinde kampanyalar yürüttü. ABD’DE RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİŞİ: 1914 Anna Jarvis’in çabaları nihayet 1914 yılında sonuç verdi. ABD Başkanı Woodrow Wilson, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü "Anneler Günü" olarak kutlanmasını ilan etti. Böylece Anneler Günü, ABD'de resmen ulusal bir gün hâline geldi. REKLAM ANNA JARVIS’İN PİŞMANLIĞI VE TİCARİLEŞME TEPKİSİ İlginçtir ki, Anneler Günü’nün fikir annesi olan Anna Jarvis, ilerleyen yıllarda bu günün ticari bir şölene dönüşmesinden büyük rahatsızlık duydu. Çiçekçilerin, kart üreticilerinin ve mağazaların bu günü kazanç kapısı hâline getirmesini eleştirdi. Hatta bu nedenle davalar açtı, protestolar düzenledi.