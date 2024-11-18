Kanal D ekranlarında kısa zaman sonra izleyiciyle buluşacak olan "Annem Ankara" konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. . Başkent Ankara’da geçen dizi, bir annenin çocukları için verdiği zorlu mücadeleyi ve hayatın içinden samimi öykülerini ekrana taşıyacak.Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...