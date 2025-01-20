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        Annenin tutukluluğuna itiraza ret!

        Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'yi sarsan olayda, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:26
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        Annenin tutukluluğuna itiraza ret!
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        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

        AA'da yer alan habere göre Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, bir süre önce Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Talebi değerlendiren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran ile ilgili Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'te verdiği tutukluluk halinin devamına dair kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, sanık avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddetti, sanığın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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