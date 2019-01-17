Habertürk'ten Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir’in Edremit ilçesinde önceki akşam 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Burak O. (25) Akçay Mahallesinde bir iş yerinde karşılaştığı ambulans şoförü Bilal E. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında iddiaya göre Burak O. yanındaki tabanca ile Bilal E.'nin başına ateş açtı. Bilal E. önce özel bir hastaneye ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden 150 metre ilerideki Akçay Polis Merkezi'ne teslim olan Burak O. ilk ifadesinde, Bilal E.'nin annesine cinsel saldırıda bulunup tehdit ettiğini iddia etti, konuşmak için yanına gittiğinde elini beline atınca ateş ettiğini söyledi.