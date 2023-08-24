Annesini döven babasını öldürdü! Adana'da, 18 yaşındaki Çağatay Güler, annesini döven uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen babası 42 yaşındaki Aydın Güler´i tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri kısa sürede süre sonra Çağatay Güler´i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Adana'da olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler (42) ile eşi Zafire Güler arasında tartışma çıktı.

BABASI ANNESİNİ DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay Güler de tartışmaya dahil oldu.

GÖĞSÜNE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Oğlu tarafından öldürülen Aydın Güler.

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay Güler, Aydın Güler´in göğsüne 2 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Babasını öldüren Çağatay Güler.

Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zafire Güler´in ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Aydın Güler´in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler´in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

"OĞLUM, BABASINI VURUP KAÇTI"

Zafire Güler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zafire Güler'in ifadesinde, "Eşim sürekli ateş-buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı" dediği öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri kısa sürede süre sonra Çağatay Güler´i yakalayıp, gözaltına aldı. Güler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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