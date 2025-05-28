Chris Evans Cannes'a katılmamasının iç ısıtan nedenini açıkladı

Chris Evans, tam bir aile insanı olduğunu kanıtladı. 43 yaşındaki ABD'li oyuncu, geçen hafta sona eren Cannes Film Festivali'nde, rol aldığı filmin prömiyerine katılmamıştı.

Evans, başrolde yer aldığı 'Honey Don't!' adlı filmin galasına neden katılmadığını açıklarken, iç ısıtan bir gerekçe ortaya koydu.

Evans, "Keşke Cannes'da inanılmaz oyuncu kadrom ve film yapımcılarımla birlikte olabilseydim ama annemin 70. doğum günüydü ve kaçıramayacağınız bazı şeyler var hayatta" açıklamasını yaptı. Evans, sosyal medya açıklamasında, Margaret Qualley ve Aubrey Plaza'nın da yer aldığı oyuncu kadrosu fotoğrafının yanına, "Herkesi tebrik ederim!" notunu düştü.

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'Honey Don't!' özel dedektif Honey O'Donahue'nun, Evans'ın hayat verdiği bir tarikat lideri ve Plaza'nın polis karakteriyle yollarının kesişmesini konu alıyor.

Chris Evans, 2020'de verdiği bir röportajda annesi Lisa Capuano Evans'la ilişkisi hakkında konuşmuş, annesine "Deli, film karakteri gibi" nitelendirmesi yapmıştı.

Annesi ise aynı röportajda, Kaptan Amerika rolünü kabul ettiğinde Evans'ın "en büyük korkusunun anonimliğini kaybetmek" olduğunu anlatmış ve şöyle demişti: Oğlum, 'Artık gerçekten sevdiğim işi yapabileceğim bir kariyerim var. Köpeğimi gezdirebiliyorum. Kimse beni rahatsız etmiyor. Kimse benimle konuşmak istemiyor. İstediğim yere gidebiliyorum. Ve bunu kaybetme düşüncesi beni çok dehşete düşürüyor' dedi.