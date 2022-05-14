3 büyük şehirde 'Annie Müzikali' 0:00 / 0:00

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Thomas Meehan'ın yazdığı, Charles Strouse'un müziklerini yaptığı 'Annie Müzikali', İstanbul Zorlu PSM, Ankara Akün Sahnesi ve İzmir Opera'da sahnelenecek.

Ersin Ayhan'ın yönettiği Müzikali sahneleyen Mozart Akademi Genel Sanat Yönetmeni İlhan Cinpir, şunları söyledi; "Annie Müzikal’i yetimhaneye bırakılmış, anne ve babasını arayan, bir çocuğun hikayesidir, konusu ve müzikleri gereği hem çocuklar için hem de büyüklere hitap ettiği için dünyanın en çok sahnelenen müzikallerinden olma özelliğini taşımaktadır. Duygu dolu hikâyesi ile insanın içini ısıtan, izleyenleri günümüz koşuşturmasından alıp yetim bir çocuğun saf ve temiz dünyasına götürerek, unutulmaz anlar yaşatacak bir Broadway masalı."