Anoreksiya hastası Kristina Karyagina 17 kilo

Rus Kristina Karyagina anoreksiyanın pençesinde... Ünlü TV yıldızı ve eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, tedavi edilmezse öleceği söylenen Karyagina'ya yardım etti. Sadece muz ve elmayla beslenen Kristina Karyagina, ilk kez yıllar sonra farklı bir şey yedi