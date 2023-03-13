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Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hizmet binasındaki evraklar koruma altına alındı

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DHA
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hizmet binası enkazında 22 gün nöbet tutan avukat Ömer Meşe'nin topladığı resmi belgeler, savcılıkça korumaya alındı.
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Bu süreçte 500 dosya ile 60 çuval belgeyi toplayıp savcılığa teslim ettiğini belirten Meşe, "Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyet ile korunur" dedi.
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ömer Meşe, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün depremlerde hasar gören ve 1'i iş makinesi ile yıkılan 4 bölümden oluşan hizmet binası enkazında 22 gün nöbet tuttu.
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Meşe, nöbet sürecinde yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu 500 dosya ve 60 çuvaldan oluşan resmi belgeyi enkazdan toplayıp, 'adli emanet' olarak savcılığa teslim etti.
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    "GÖNÜLLÜ OLARAK İSTANBUL'DAN GELDİM"

    4 ayrı yapıdan oluşan İl Müdürlüğü'ndeki binaların depremlerde hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını belirten Ömer Meşe, "Deprem sonrasında sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin yoğun olduğu bir bina, iş makinesi ile yıkılmış. 
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Ben de gönüllü olarak bu belgelerin korunması için İstanbul'dan Hatay'a geldim. 22 gün boyunca hasarlı binalar ile enkazdan toplayabildiğim belgeleri, savcılığa teslim ettim. Hem de enkaz başında nöbet tuttum" dedi.

     
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Enkazdaki belgeleri yağmur ve rüzgardan korumak için Adana'dan muşamba branda getirtip, serilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Meşe şunları söyledi:

     
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    "Konunun medyada gündeme gelmesiyle 2 savcı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeli geldi. Yağmur öncesinde enkaz iş makinesiyle düzeltilip, üzeri brandalarla kapatıldı. Sonrasında da yağmur başladı."
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    SAVCILIKTAN 'KORUMA' SÖZÜ 

    Kendi imkanları ile 22 günlük süreçte 500 dosya ile 60 çuval belgeyi toplayıp savcılığa teslim ettiğini dile getiren Ömer Meşe, belgelerin savcılıkça koruma altında tutulacağına dair söz verildiğini belirtti.
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

    Meşe, "Enkaz önüne ve komple yerleşkeye olay yeri şeridi çekildi. Yerleşke önüne güvenlik için emniyet araç tahsisi sağlandı. Resmi görevlilerce enkazdaki evrakın geri kalanı da çıkarılmaya başlandı. Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyet ile korunur" dedi. 
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı
  • Son dakika: Antakya'daki belgelerin başında 22 gün nöbet tutmuştu! Korumaya alındı

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