        Antakya künefesi 'dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde zirveye oturdu

        Hatay'ın coğrafi işaretli Antakya künefesi, uluslararası bir gastronomi platformunun 'dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde birinci sırada yer aldı. Sıralama, tatlıcı esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı

        Giriş: 18.12.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:02
        Dünya mutfaklarını değerlendiren uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas’ın açıkladığı 'Dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde Antakya künefesi birinci sırada yer aldı.

        Kente özgü tescilli peynirle hazırlanan künefe, ince tel kadayıfı, dengeli şerbeti ve ustalıkla pişirilmesiyle dikkat çekiyor.

        Yüzyıllardır kentin mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Antakya künefesi, coğrafi işaretli peyniri sayesinde kendine has lezzetini korurken, elde ettiği bu uluslararası başarı, tatlıcı esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

        KÜNEFE USTASI, İNCELİKLERİNİ ANLATTI

        Künefe ustası Tuncay Bolat, Hatay mutfağının dünya vitrinine taşındığını kaydetti. Künefe yapımının inceliklerini anlatan Bolat, "Künefe yaparken önce tepsinin her yerini güzelce yağlarız. Ardından yağı pekmezle karıştırarak tepsiyi kızartırız. Daha sonra künefelik kadayıfı yıkayıp, yavaş yavaş tepsiye yerleştiririz. Orta kısmına ise künefenin en önemli unsurlarından biri olan peyniri koyarız. Burada en kritik nokta, hem kullanılan kadayıfın hem de peynirin kalitesidir. Bu iki unsur doğru şekilde bir araya geldiğinde ortaya gerçekten lezzetli, gerçek bir Hatay künefesi çıkar. Biz çekirdekten yetişme olduğumuz için bu işi iyi biliriz ve künefeyi en iyi kıvamında hazırlayarak müşterilerimize sunarız. Hatay künefesi zaten kendini kanıtlamış bir lezzettir. Eğer bu kadar özel ve güzel olmasaydı, bugün bu kadar tanınmazdı. Bu nedenle Hatay halkının künefe konusundaki ününü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

        "HATAY PEYNİRİ VE TEREYAĞI ÇOK ÖNEMLİ"

        Künefe ustası Naim Meydanoğulları ise "Künefenin bana göre en büyük özelliği, kentimize özgü olan Hatay peyniridir. Bunun yanında kullandığımız tereyağının da çok önemli bir yeri var. Özellikle mahallemizden, kendi imkanlarımızla elde ettiğimiz tereyağını kullanıyoruz. Bu iki lezzet bir araya geldiğinde ortaya gerçekten çok özel ve eşsiz bir tat çıkıyor. Burada en çok tercih edilen künefe çeşidi peynirli künefe. Çocukluğumuzdan beri, özellikle Hatay’a özgü peynir kullanıldığı için insanların en çok sevdiği ve tercih ettiği künefe bu oluyor. Bunun yanında fıstıklı künefe, cevizli künefe gibi farklı çeşitlerimiz de var. Aslında birçok künefe çeşidi yapıyoruz ama en fazla ilgi gören her zaman peynirli künefe oluyor.

        Açıkçası bu durum beni çok mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Dünyada birinci olarak gösterilen bir lezzete sahip olmak bizim için büyük bir onur. İnşallah bu birinciliği uzun yıllar boyunca devam ettireceğimize inanıyorum. Gerçekten düşündüğümde, birçok tatlı yemiş biri olarak söylüyorum; hiçbir tatlıda, Hatay künefesinden aldığım o lezzeti başka hiçbir yerde bulamadım. Hatta bundan 4-5 yıl önce kendim yapmama rağmen çok daha fit bir haldeydim. Ama bu lezzeti neredeyse her gün yiyerek geldiğim noktaya bakıyorum. Ne kadar spor yapsam da ne kadar dikkat etmeye çalışsam da bu lezzeti bırakamıyorum" diye konuştu.

        "HAFTADA İKİ KEZ KÜNEFE YEMEYE GELİYORUZ"

        Künefe yemeye gelen vatandaşlardan Volkan Köksal da "Bazen haftada iki kez künefe yemeye geliyoruz. Taze kadayıfın içinde eriyen peynir, ustanın özenle pişirdiği ve iyice kızarmış kadayıfla buluşunca ortaya gerçekten çok güzel bir lezzet çıkıyor. Kimi zaman üzerine dondurma ekliyoruz, kimi zaman sade olarak ya da künefenin farklı çeşitlerini deniyoruz. Peynirli, fıstıklı, cevizli ya da karışık olmak üzere dört çeşitten birini bazen bir, bazen de iki kez yiyoruz ve her seferinde çok güzel bir damak tadı alıyoruz. El lezzeti gerçekten çok başarılı. Zaten bildiğiniz gibi Hatay, medeniyetler şehri. Biz bu lezzetleri uzun yıllardır tattığımız için artık künefe bizim damağımızın doğal bir parçası haline gelmiş durumda. Bu yüzden çok mutluyum. Aynı zamanda künefenin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da birinci olması beni ayrıca gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

